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Общество14 апреля 2021 10:51

На поиски питьевой воды в Азовском море правительство РФ выделит 70 млн рублей

Питьевую воду планируют направить в Северо-Крымский канал
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Все мероприятия будут проведены до 1 февраля 2022 года

Все мероприятия будут проведены до 1 февраля 2022 года

Фото: Архив "КП"

Для проведения геологоразведки в Азовском море для оценки наличия питьевой воды Российское правительство планирует выделить 70 миллионов рублей. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

- Выделить в 2021 году Роснедрам из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 70 000 тыс. рублей для предоставления субсидии акционерному обществу «Росгеология», - отмечается в распоряжении.

По информации в документе, все мероприятия будут проведены до 1 февраля 2022 года.

Напомним, в начале апреля под Азовским морем началась разведка запасов пресной воды. Как сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, если под морем найдут источники питьевой воды, то ее планируют направить в Северо-Крымский канал.

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