В Симферополе будет создан филиал паллиативной помощи московской больницы святителя Алексия

Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского – крупнейшее медицинское учреждение Русской Православной Церкви Фото: Архив "КП"

В Крыму создадут филиал паллиативной помощи, цель которого – поддержка неизлечимо больных людей, сообщили в пресс-службе синодального отдела по благотворительности Московского патриархата.

- Помощь неизлечимо больным людям – одно из важнейших направлений нашего лечебного учреждения, поэтому мы с огромной радостью готовы делиться нашим опытом, - заявил главврач Алексей Заров.

Ранее в Крыму уже создавались подобные организации – в 2019 году основан «Крымский детский хоспис», руководитель – Дионисий Волков. За все время работы больницы помощь получили 30 семей.

В новом филиале паллиативной помощи в Симферополе будут и детский и взрослый стационары, а также выездная служба. Уже в мае начнется специальное обучение новых кадров.

Напомним, что центральная клиническая Больница святителя Алексия митрополита Московского – многопрофильное лечебное учреждение на 280 мест, филиалы которой действуют в нескольких областях РФ.

СПРАВКА «КП»

Паллиативная медицинская помощь – это комплексный подход, который облегчает жизнь тяжелобольных пациентов.

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