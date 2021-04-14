За сутки в Крыму 94 новых случая коронавируса

В Крыму за сутки 94 случая коронавируса Фото: "КП" Архив

В Крыму за истекшие сутки зарегистрировано 94 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

- Из общего количества заболевших 66 выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Лаборатории провели исследования проб на коронавирус 3231 человек. Выписаны с выздоровлением за сутки 86 человек, за весь период – 36 тысяч 242 человека.

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