Спрос на авиабилеты в Крым и Анапу вырос на 30% после закрытия Турции

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Россияне стали чаще искать авиабилеты на черноморские курорты. Как сообщили в Aviasales «Известиям», билеты в Краснодар, Симферополь и Анапу 14 апреля просматривают на 30% чаще, чем до решения временно прекратить авиасообщение с Турцией.

- Количество запросов авиабилетов на черноморские курорты - Краснодар, Симферополь, Анапа - увеличилось на 30%. Наибольший рост показали Иордания (+129%), Тунис (+100%) и Египет (+98%), - уточнили в пресс-службе сервиса.

В сервисе путешествий OneTwoTrip также сообщили, что туристы повысили интерес к курортным местам Крыма и Краснодарского края. Билеты в Симферополь ищут на 40% больше отдыхающих, чем раньше, в Сочи - на 39%, в Геленджик - на 36%.

Напомним, что в Турции зафиксировали резкое увеличение количества заболевших коронавирусом. Россия приняла решение ограничить чартерное и регулярное авиасообщение с этой страной до 1 июня.

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