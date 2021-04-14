В Крыму на военные учения вышел отряд Черноморского флота

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен». Фото: пресс-служба ЧФ РФ

Из Севастополя вышел отряд кораблей Черноморского флота для того, чтобы провести артиллерийские стрельбы в рамках учений, сообщили в пресс-службе флота.

Мероприятие организовано специально для того, чтобы проверить боеспособность действующих кораблей. В самих учениях участвуют фрегат «Адмирал Макаров», корабль «Самум» и тральщик «Иван Голубец». Вместе с ними многие десантные корабли вышли из своих баз и провели тренировку для преодоления воображаемого минного забора. В Черном море судна проведут стрельбы по воздушным и надводным целям, а роль условного противника и цели будут выполнять морские щиты-мишени.

Позже в военных учениях планируют также задействовать самолеты и вертолеты морской авиации.

Напомним, не так давно на берегу Феодосии уже прошли масштабные военные учения. Условную защиту берега отрабатывала армия Южного военного округа.

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