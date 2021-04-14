В Симферополе опять перекроют улицу Козлова

Пока дорога ремонтируется объезжать можно по улице Футболистов Фото: Архив "КП"

Участок улицы Козлова в Симферополе будет временно недоступен для движения – в выходные запланирована укладка асфальтобетона, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Администрация Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Козлова (от ул. Старозенитная до ул. Красноармейская) в связи с проведением дорожных работ по укладке асфальтобетонного покрытия, – говорится в сообщении.

Движение будет перекрыто с 6.00 17 апреля и восстановится в 6.00 19 апреля.

Работа будет сосредоточена на укладке асфальтобетона на участке от улицы Старозенитной до Красноармейской. Ранее сделать это было затруднительно, потому что он использовался для объезда основной части дороги, на которой также велись ремонтные работы.

Объезд организован по улице Футболистов.

- Движение автобусов муниципальных автобусных маршрутов №2, №7, №25, №52, №54, №99 будет осуществляться по улице Дмитрия Ульянова, №6 – по улице Батурина. Движение троллейбусов по муниципальным троллейбусным маршрутам №4, №7, №9 будет осуществляться до площади Амет-Хана Султана, – пояснили в пресс-службе администрации.

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