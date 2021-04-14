За один день в мобильном пункте в центре Симферополя прививку сделали 210 человек

Первую прививку от коронавиурса в мобильном пункте Симферополя сделали 210 человек Фото: Анна КИРИЕНКО

За один день в мобильном пункте в центре Симферополя прививку от коронавируса сделали 210 человек, сообщает Крымское информационное агентство. Сегодня передвижные прививочные кабинеты открылись в Армянске и Джанкое, завтра — в Керчи и Евпатории.

- Вчера такой пункт начал работать на площади Ленина в Симферополе. За день мы провакцинировали 210 пациентов, - сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

Для первого дня прививочная бригада получила 100 доз вакцины, но они быстро закончились. Препарат подвезли незамедлительно.

Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед инъекцией граждане заполняют добровольное согласие, анкету пациента и проходят осмотр у терапевта. Второй компонент «Спутник V» они получат также в мобильном пункте, либо в поликлинике по месту жительства.

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