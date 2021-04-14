Украина развернула военные учения рядом с Крымом

Рядом с Крымом прошли военные учения Украины с применением тяжелой техники Фото: Архив "КП"

Киев начал проводить военные учения вдоль границы крымской республики, сообщили в пресс-службе Вооруженных сил Украины.

Согласно легенде тренировок, помимо отработок элементов маневрирования на открытой местности, танковый экипаж вооруженных сил Украины совершил попытку пересечь обороняемые границы. Для урегулирования ситуации пришлось задействовать танковый резерв и противотанковую артиллерию.

- Танковые и артиллерийские подразделения, подчиненные Командованию Объединенных Сил Украины, тренируются в условиях ближнего боя, – передает «Крым 24» комментарий главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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