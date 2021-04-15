Погода в Крыму на 15 апреля: дождь и тепло до +13

Температура воды в Черноморском +8°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 апреля на Крымском полуострове будет сыро и не очень жарко.

- В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер днем юго-западный до 11 м/с. Днем тепло до +13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Временами кратковременный дождь. Ветер юго-западный до 12 м/с. Днем тепло до +14°.

Вода в Черном море + 8°...10°.

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