Погода в Крыму на 15 апреля: дождь и тепло до +13

Температура воды в Черноморском +8°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
15 апреля на Крымском полуострове будет сыро и не очень жарко.
- В Симферополе переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер днем юго-западный до 11 м/с. Днем тепло до +13°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Временами кратковременный дождь. Ветер юго-западный до 12 м/с. Днем тепло до +14°.
Вода в Черном море + 8°...10°.
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