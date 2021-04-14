В Симферополе и Севастополе 15 апреля частично отключат электричество

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов исчезнет свет. Перебои возникнут из-за ремонтных работ, которые ведут энергетики полуострова.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Киевская, 31, 37, 37/2;

ул. Федько, 4, 4/29;

ул. Киевская, 11-15/2, 9/1;

ул. Лебедева, 1-25;

ул. Коцюбинского, 2-14(чет), 1-19(нечет);

ул. Солнечная, 2-30(чет), 1-33(нечет);

ул. Мате Залки, 1а;

пер. Ялтинский, 8-15;

ул. Декабристов, 14/28, 16-20(чет), 20а, 13-21(нечет), 21а;

ул. Морозова, 8-14(чет), 19-23(нечет);

бульвар Франко, 22, 24;

ул. Шполянской, 12-18(чет), 17-23(нечет);

ул. Декабристов, 19, 21;

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Сельский строитель», «Связист» (Телефонист), «Химик», «Сегмент», «Машиностроитель», «Троянда»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 10.00 до 14.00

пр. Октябрьской Революции, 52, 56, 56-А, 56-Г

с 9.00 до 17.00

пр. Победы, 58;

ул. Генерала Мельника, 17;

ул. Адмирала Макарова, 5-9;

ул. Горпищенко, 3-11, 15-А, 15-Б, 15-В

ул. Загордянского, 2-24, 38-40, 44, 1-31, 35, 65, 95, 99

село Родниковое: ул. Баштановая, 2-8; ул. Грищенко, 1-17; ул. Скитальца, 4-28, 1-25; ул. Заречная, 2-6, 1-А, 1-9; ул. Куликова, 18-а, 4-24, 27-Б, 19-35; пер. Кленовый, 2, 6-8, 1-7; ул. Кленовая, 2-20, 1-7; ул. Терлецкого, 2-38, 1-27

с 9.00 до 17.00

поселок Октябрь: ул. 19го Партсъезда 2, 34-76(чет), 13-67(нечет); ул. Колхозная 6-24(чет), 1-17(нечет), 23-29(нечет); ул. Парижской коммуны 2-86(чет), 3-79(нечет); ул. Совхозная 2-16(чет), 22-38(чет), 1-27(нечет),31; ул. Узловая 2-118(чет), 37-85(чет); ул. Чернореченская 1-А,1, 34-А, 23-А,23-Б,25-А,25-Б,31-А,71, 15-А,5-59(нечет), 70, 72, 84-94(чет), 54-64(чет),42, 2-20(чет).

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