Патрушев назвал Украину и Запад виновниками в умышленной организации блокад Крыма

Крым подаст иск на Украину по поводу водной блокады полуострова Фото: Архив "КП"

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал Украину и Запад виновными в умышленной организации водной и энергетической блокад Крыма.

Как передает «Интерфакс», свою позицию он озвучил на совещании по сохранению нацбезопасности в Крыму.

По мнению Патрушева, Украина и Запад намерено расшатывают обстановку в Крыму, их цель – ухудшить условия жизни на полуострове. - В интернете распространяются постоянные призывы к акциям протеста, пропагандируются реваншистские и националистические идеи, – добавил он.

Крым уже готовит первый иск к Украине по водной блокаде полуострова, который будет подан в июне 2021 года. По предварительным оценкам, убытки составили 1,5 триллиона рублей.

Власти Крыма также будут настаивать и на возбуждении уголовного дела из-за водной блокады республики. Вообще запланировано пять составов преступления.

- На следующей неделе мы представим заявление председателю Госсовета и после уточнения моментов, кто подписывает и подает, оно будет направлено в правоохранительные органы, – пояснил глава комитета Государственного совета республики по законодательству Сергей Трофимов, передает «Интерфакс-Юг».

Напомним, что власти Крыма уже готовили обращение в ООН из-за водной блокады полуострова.

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