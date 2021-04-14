Крымские коммунисты: у крымчан уже выработался стойкий иммунитет к внешним угрозам

Крымский реском КПРФ уверен в гтовности крымчан отразить внешние угрозы. Фото: КПРФ

За последние 7 лет у крымчан уже выработался стойкий иммунитет к внешним угрозам. Поэтому попытки со стороны Украины дестабилизировать ситуацию на полуострове не возымеют силы. Об этом в комментарии КП-Крым заявил лидер крымской организации КПРФ Сергей Богатыренко.

- Наши депутаты, партийцы проводят встречи с избирателями в разных уголках Крыма, и несмотря на внутренние проблемы и противоречия, общая позиция остается неизменной - никакие внешние угрозы не могут поколебать уверенность крымчан в завтрашнем дне, - заверил Богатыренко. - Мы вместе прошли и энергетическую, и продуктовую, и транспортную, и водную блокады. И все попытки со стороны украинских властей не имеют никакой силы: как и в 2014 году, мы готовы сплотиться перед лицом внешней угрозы. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И за 7 лет наша закалка превратилась в сталь.

Напомним, сегодня в Севастополе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что политическими авантюристами вынашиваются планы по дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в Крыму. Всяческую поддержку этому оказывают Украина и Запад, распространяя призывы к акциям протеста и пропагандируя националистические идеи.

Напомним, сегодня в Севастополе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что политическими авантюристами вынашиваются планы по дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в Крыму. Всяческую поддержку этому оказывают Украина и Запад, распространяя призывы к акциям протеста и пропагандируя националистические идеи.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50