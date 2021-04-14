Американские эсминцы в Черном море находятся под присмотром «Адмирала Макарова»

Два американских эсминца - «Дональд Кук» и «Рузвельт» - с 15 апреля по 5 мая будут находиться в Черном море. По оценке МИД РФ, это сугубо провокационное мероприятие испытывает на прочность российские вооруженные силы. При этом экипаж «Дональда Кука» должен помнить имитацию атаки Су-24 в апреле 2014 года, пишет Крымская газета.

Присматривать за эсминцами будет носитель «Калибров-НК» фрегат «Адмирал Макаров». Ему на помощь готов прийти фрегат «Адмирал Эссен». Восстановили свою техническую готовность после длительного ремонта флагман флота крейсер «Москва» и сторожевой корабль «Ладный». Готов к возвращению из Средиземного моря фрегат «Адмирал Григорович». В боеготовности отдельная бригада подводных лодок, береговая ракетная бригада, оснащенная подвижными комплексами «Бал» и «Бастион». Несет свою вахту и Крымская дивизия ПВО, оснащенная новейшими подвижными комплексами С-400 «Триумф», авиадивизия Южного военного округа, размещенная в Крыму.

- Экипаж «Дональда Кука» еще не забыл исторический облет своего корабля нашим Су-24 в апреле 2014 года, - отмечает военный эксперт, капитан 1 ранга Владимир Пасякин. - Пентагон признал, что имитация атаки Су-24 на эсминец ВМС США произвела деморализующий эффект на экипаж корабля. Напомним, что 27 членов экипажа эсминца подали тогда рапорты на увольнение. Комментируя свои действия, они сказали, что не намерены подвергать жизнь опасности. Вот и сейчас не надо подвергать. Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50