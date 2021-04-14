Часть Симферополя из-за аварии вечером останется без воды

Потребителям воду доставят в водовозках Фото: Архив "КП"

Часть улиц Симферополя в вечернее время осталась без воды в связи с ремонтными работами на сетях. Как сообщили в ГУП «Вода Крыма», до полуночи не будет водоснабжения по следующим адресам: все дома по улице М. Залки, улица Киевская, 7а, улица Гурзуфская и прилегающие к ним улицы и переулки. Также возможны перебои в домах по улицеим. 51 Армии. С 17.00 водовозка стоит на улице М.Залки.

Без воды в положенные по графику часы остались потребители, проживающие по улице М. Донского, улице Маршала Василевского, улице Героев Сталинграда, на прилегающих улицах и переулках.

Водовозка стоит по адресу М. Донского, д. 6б.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50