В Крыму ищут Ивана Позднякова

Иван Поздняков. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети новый тревожный пост.
- Помогите найти человека. Пропал Поздняков Иван Николаевич, 57 лет (1963 года рождения), город Севастополь, - сообщают поисковики, отмечая, что с 6 апреля этого года нет достоверной информации о его местонахождении.
Приметы пропавшего жителя Севастополя: 185 сантиметров рост, худощавый, голубые глаза и русые волосы. Иван Поздняков был одет в красную куртку и штаны зеленого цвета.
Всех, кто располагает информацией о севастопольце, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.
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