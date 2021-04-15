В Крыму зафиксировали еще 95 случаев коронавируса

Фото: пресс-служба главы РК

В Крыму за 14 апреля зарегистрировали 95 случаев коронавируса. Из них 17 человек переносят инфекцию бессимптомно, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, из общего числа инфицированных 73 человека самостоятельно обратились за медицинской помощью, 21 человек ранее контактировал с заболевшими. Один случай завезли из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 2 988 человек, выздоровели 78 человек за этот период, а с начала пандемии выписали 36 320 человек.

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