Новый глава мэрии Симферополя принял на работу двух человек из команды Елены Проценко

Татьяна Сухина. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов, которого назначили 7 апреля, принял оставить двух заместителей из прошлой команды.

- У прошлой команды заместителей главы администрации закончился срок действиям их трудового договора. Дальше глава принимает решение, с кем он продолжает работать, а с кем нет. Решение принято только по двум людям, по Александру Зинченко и Татьяне Сухиной, - сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу администрации крымской столицы.

Александр Зинченко и Татьяна Сухина уже назначены заместителями главы администрации.

Напомним, Валентин Демидов возглавил мэрию Симферополя 7 апреля. За него проголосовали большинство депутатов горсовета крымской столицы.

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