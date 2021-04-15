В Алуште стартовал туристический форум «Открытый Крым»

Форум проходит в Алуште. Фото: Анна КИРИЕНКО

В курортном отеле Riviera Sunrise Resort & SPA в городе Алушта открылся XI Всероссийский туристский форум «Открытый Крым». В дни работы Форума заявлено 8 секционных мероприятий и 50 спикеров из 11 регионов России.

Республика Крым, как один из лидеров туристических регионов страны, традиционно объединяет участников со всей России для обсуждения актуальных вопросов отрасли накануне курортного сезона 2021.

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, форум проходит в формате живого диалога, объединяя онлайн и оффлайн мероприятия.

Онлайн-трансляция проходит на Туристическом портале Республики Крым и на официальной странице Министерства курортов и туризма в FB.

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