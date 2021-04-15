Под Севастополем перевернулся автомобиль с детьми

Фото: пресс-служба УМВД по Севастополю

В районе села Терновка под Севастополем произошла авария. Двигаясь в сторону населенного пункта, автомобиль выехал с проезжей части на обочину и перевернулся. В салоне кроме водителя было еще трое детей. Об этом КП-Крым сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

- В 15.20 часов в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение от очевидцев, что на 14 километре автодороги Танковая-Оборонная произошло опрокидывание автомобиля Хендай под управлением водителя - женщины 1980 года рождения, – сообщила заместитель.

Машина перевернулась из-за того, что водитель сошел с проезжей части, заехав на земляной вал.

- В результате ДТП пострадали 4 человека: водитель и 3 несовершеннолетних пассажира, два в возрасте 11 лет и один в возрасте 14 лет. Все пострадавшие госпитализированы, – добавила Мария Нажа.

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