Цены на отдых в Крыму выросли в объектах от «трех звезд» и выше

Министр курортов РК Вадим Волченко на открытии форума. Фото: Анна КИРИЕНКО

Цены на отдых в Крыму стаи повышаться в объектах уровня от «трех звезд» и выше. Об этом на открытии XI Всероссийского туристского форума «Открытый Крым» сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

- Спрос высокий, и цены начинают подниматься, - признал он. - Это отдельный и серьезный вопрос, который мы будем обсуждать откровенно.

По словам министра, в начале компании раннего бронирования цены на отдых в отдельных объектах были ниже уровня 2020 года. Однако чем ближе к высокому сезону, тем динамичнее ценообразование.

- Это очень сильно зависит от сегмента, - подчеркнул Волченко. - В санаториях повышения нет, в сегменте малых отелей оно не значительное, «три звезды» - есть повышение и более заметно в сегменте «люкс».

Напомним, по данным сервиса бронирования жилья TVIL.RU, стоимость суточного проживания в летний период в Крыму выросла примерно на 20%.

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