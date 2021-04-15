Алушта введет новый график подачи воды для экономии под курортный сезон

Город идет на экономию воды ради курортного сезона. Фото: архив "КП"

Алушта введет новый график подачи воды для экономии ресурса под курортный сезон. Об этом на открытии XI Всероссийского туристского форума «Открытый Крым» сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.

- Мы приходим на серьезный график, чтобы обеспечить весь курортный сезон водой, - отметила она. - Водой санаторно-курортный комплекс, независимо от того, большие это будут отели или маленькие, мы всех обеспечим.

Вместо 10 часов вода в дома алуштинцев будет подаваться 5 часов. Почасовой график администрация утвердит на следующей неделе. Сейчас вода идет с 05.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00.

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