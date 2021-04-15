В Алушту ведут 6-километровый водовод от горных источников

Отели курорта будут с водой. Фото: Архив "КП"

В Алушту ускоренными темпами ведут шестикилометровый водовод от горных источников над Партенитом. Об этом на открытии XI Всероссийского туристского форума «Открытый Крым» сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.

- Ускоренными темпами строится 6-километровая ветка от одного каптажей в районе Партенита, которая перебросит воду в западную часть города, - пояснила она. - Мы задействуем все каптажи, у нас только на территории санаториев насчитывается 11 источников. Есть каптажи с технической водой, которая будет использоваться для полива.

По словам Огневой, санаторно-курортный комплекс в Алуште находится на морском побережье, и вода идет по перепаду высот самотеком. Поэтому в гостиницах и отелях проблем с водоснабжением нет.

В настоящий момент в Изобильненском водохранилище накоплено 3,4 миллиона кубометров воды.

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