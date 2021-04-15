Симферопольские фонтаны выйдут из «спячки» через две недели

Работы займут полторы-две недели. После чего фонтаны будут запущены. Фото: Парки столицы / Facebook

В Симферополе приступили к расконсервированию фонтанов в сквере имени Тренева и сквере Республики, сообщает МБУК «Парки столицы» на своей странице в Facebook.

В целом все этапы работы по расконсервированию гидротехнических сооружений займут полторы-две недели. После чего фонтаны будут запущены на радость горожан и гостей столицы.

Сначала планируют убрать каркас из фанеры, укрывающий фонтаны осенью и зимой, и защищающий их от заморозков и вандалов. Затем очистят двигатели, насосы и форсунки, установят новые сетки для фильтрации мусора. В конце - наладят работу подсветки.

- Помимо этого, будет проведен частичный ремонт плитки, которая отошла под влиянием низких зимних температур, – добавили на предприятии.

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