Крымчане заметили ошибки в новых квитанциях за капремонт

Крымчанам рассылаются тестовые квитанции Фото: Архив "КП"

В последних квитанциях за оплату капитального ремонта в многоквартирных домах, крымчане обнаружили ошибки - неверное отображение площади жилых помещений, сообщили в пресс-службе Мин ЖКХ.

- Обращаем внимание жителей, что отправка квитанций является тестовой. Все некорректные данные будут изменены, - предупредили в министерстве.

Для уточнения деталей можно обратиться в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов по номерам «горячей линии»: (3652) 799-771; 799-772; 799-773; + 7 978 880 25 52; +7 978 001 21 24; +7 978 001 21 25.

Либо написать на электронную почту: info@kaprem82.ru, minzhkh@mzhkh.rk.gov.ru

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