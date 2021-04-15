На решение проблемы с водой в Крыму выделено 165 миллиардов рублей

ФЦП в России – это комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач, требующих государственной поддержки. Фото: Архив "КП"

На решение проблем с засухой в Крыму в рамках ФЦП выделено около 165 миллиардов рублей, сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.

- С начала реализации программы ФЦП, с учетом ее продления до 2025 года, на решение проблем водоснабжения, водообеспечения и водоотведения в Крыму выделено 165 миллиардов рублей, – написал Храмов.

По его словам, в плане числится 14 объектов водообеспечения, два из которых уже работают, и 97 объектов водоснабжения и водоотведения, восемь из которых сегодня также находятся в рабочем состоянии.

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