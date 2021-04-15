Как изменились цены в Крыму на продукты за неделю

Из овощей сильнее всего подорожала морковь - почти на 2% Фото: Архив "КП"

В Крыму за прошлую неделю подорожали некоторые виды мяса и овощей. Информация об этом представлена в данных еженедельного ценового мониторинга Крымстата.

Как сообщает ведомство, прибавили в цене более 1,5% курятина и творог. До 0,5% стали дороже мясные изделия, сыры и сливочное масло. Из овощей подорожали картофель, морковь, лук и капуста. Меньше всего поднялась в цене говядина – на 0,04%.

Незначительно подешевели сосиски и свинина – на 0,02%-0,06%. Еще больше в цене убавили сметана (на 0,5%), молоко (0,56%) и вареная колбаса (на 1,4%).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50