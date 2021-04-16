Погода в Крыму на 16 апреля: без осадков и тепло до +14

На полуострове переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 апреля на Крымском полуострове, как обещают синоптики, пройдет без неприятных сюрпризов от природы.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем до +13°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 10 м/с. Днем тепло до +13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Днем тепло до +14°.

Вода в Черном море + 8°...10°.

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