В Симферополе и Севастополе 16 апреля частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов исчезнет свет. Перебои с подачей тока возникнут из-за ремонтных работ, которые ведут энергетики полуострова.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Балаклавская, 41, 47а, 55а;

ул. Бетховена, 1, 2/3;

ул. Блюхера 1/67-13/1(нечет);

ул. Киевская, 44, 67б-69(нечет);

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Сельский строитель», «Связист» (Телефонист), «Химик», «Сегмент», «Машиностроитель», «Троянда»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 11.00 до 17.00

поселок ГРЭС: ул. Ангарская 9-В, 11-А (школа№28); ул. Зеленогорская 2-26(чет),32-36(чет),1-59(нечет),14-А,59-Б,61; ул. Мысовая 1-9(нечет); 2-14(чет); ул. Фарватерная 3-9(нечет); 2-12(чет); ул. Каширская 1-39(нечет); 1А, 1Б; ул. Кустарниковая 1-5(нечет); ул. Турбинная 1-53(нечет); 2, 4; ул. Шатурская 1-11(нечет), 19-27(нечет); 2-28(чет); ул. Яблочкова 3-13(нечет),7-А,13-А,13-Б; 6-18(чет), 22-38(чет), 2-А; ул. Линейная 2-18(чет); 1-5(нечет)

с 9.00 до 14.00

село Штурмовое: пер. Коминтерна, 1-11; туп. Ноябрьский, 4,3-9; туп. Поворотный, 6,10-26,26-34,42,64,1-7,23-Б,35; ул. Героев Революции, 28,3,7-21; ул. Коминтерна, 4-10,18,1-17,21,23; ул. Поворотная, 12,14,20,20-А,1-27; ул. Придорожная, 2-10,40,3-15,21; ул. Спокойная, 6; ул. Комиссара Морозова, 16

с 9.00 до 16.00

ул. Степаняна, 12; ул. Адмирала Фадеева, 27-33; ул. Адмирала Юмашева, 17,19,19-Г,25,27

с 9.00 до 17.00

ул. Горпищенко, 13-19,8-18; ул. Жерве, 5; ул. Скалистая, 11-А,25; ул. Адмирала Макарова, 31; ул. 1 Бастионная, 2-6; пр. Генерала Острякова, 1; ул. Очаковцев, 50; ул. Кулакова, 68-82,86

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