Крымские ветераны ко Дню Победы получат по 10 тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

К грядущему Дню Победы больше 470 ветеранов Крыма получат выплату в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщает Крымское информационное агентство, отделение Пенсионного фонда РФ по Крыму уже подготовило списки получателей. Ветеранам не нужно обращаться в клиентские службы, выплата придет на карту автоматически, на основании данных, которые есть в пенсионном фонде.

Выплату в Крыму получат 473 ветерана, из них 189 инвалидов и 284 участника Великой Отечественной войны (ВОВ).

Напомним, что право на выплату в соответствии с указом президента РФ имеют участники и инвалиды ВОВ, журналисты, работавшие на передовой, а также разведчики и контрразведчики.

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