В Евпатории задержали двоих мошенников, которые расплачивались на рынке фальшивыми купюрами

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В Евпатории поймали двоих мошенников, которые покупали в интернете поддельные купюры и расплачивались ими за покупки. Но их поймали на четвертой попытке сбыта фальшивых денег, сообщает ForPost со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

В надзорном ведомстве выяснили, что в январе двое парней - 18-летний житель Евпатории и 19 летний парень из Сакского района - купили в интернете фальшивые купюры: российские рубли номиналом в 5 тысяч рублей. Молодые люди успели сбыть три купюры на городских рынках.

Евпаторийский городской суд признал мужчин виновными в трех эпизодах преступлений по ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Молодые люди получили условный срок.

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