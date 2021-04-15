В Керчи пострадал водитель перевернувшегося погрузчика

Собранные материалы проверки будут направлены в следственные органы Фото: Архив "КП"

На судостроительной верфи в Керчи пострадал 60-летний рабочий, сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

В ведомстве рассказали, что получили сообщение с производства об аварии – перевернулся погрузчик вместе с работником, который находился в кабине.

- В результате падения погрузчика его 60-летний водитель получил травмы. С переломами обеих ног он доставлен в городскую больницу, - сообщили в ведомстве.

Следственно-оперативная группа сразу отправилась на место происшествия. Для того, чтобы найти причину аварии, полиция изучает документы на спецтехнику.

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