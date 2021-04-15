В школах Крыма с сентября введут спецкурс гостеприимства

Направления гостеприимства есть у 24 образовательных учреждений Крыма. Фото: архив "КП"

В школах Крыма с сентября этого года введут спецкурс гостеприимства в рамках предмета «Крымоведение». Об этом на XI Всероссийском туристском форуме «Открытый Крым» сообщила министр образования республики Валентина Лаврик.

- В Крыму уже существует патриотическая программа «Крымоведение», и мы дополним ее элементами гостеприимства, - сообщила министр.

В разработке будут участвовать Минкурортов Крыма и Крымский институт после дипломного педагогического образования с учетом кадрового дефицита в туристической отрасли.

В настоящее время из 36 образовательных организаций Крыма направления гостеприимства есть у 24.

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