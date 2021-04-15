В Крыму необходимо делать до 10 тысяч прививок от коронавируса в сутки

В июне потребности страны в вакцине будут закрыты. Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму для наращивания коллективного иммунитета необходимо делать до 10 тысяч прививок от коронавируса в сутки. Об этом на XI Всероссийском туристском форуме «Открытый Крым» заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Наша задача делать до 10 тысяч прививок в сутки, - подчеркнул он. - Мощности позволяют, 100 тысяч доз вакцины есть, темпы поставок вакцины в регионы наращивается.

По словам главы, в июне потребности страны в вакцине будут закрыты по всем субъектам. Однако Крым все равно остается в приоритете.

- В ручном режиме согласовываем с правительством РФ, как только партия на подходе е окончанию, - заверил Аксенов. - Сам созваниваюсь с Москвой и запрашиваем.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов ставил задачу провакцинировать 800 тысяч крымчан до начала курортного сезона. На данный момент привито около 100 тысяч.

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