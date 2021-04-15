Моряки Черноморского флота, которые примут участие в параде, проходят вакцинацию от ковида

Фото: "Крымская газета"

Черноморский флот вовсю готовится к военному параду в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

- На Черноморском флоте тренировки начались еще в марте, но проходили непосредственно в воинских частях, - передает «Крымская газета» слова начальника отдела береговых войск ЧФ полковника Игоря Сварковского.

По его словам, в апреле начали проходить совместные тренировки в гарнизонах.

Моряки Черноморского флота примут участие в парадах Севастополя, Новороссийска, Керчи и Симферополя. Будет задействовано несколько тысяч человек.

Военнослужащие не только репетируют, но и активно проходят иммунизацию от коронавируса. Первый компонент вакцины уже получили механики-водители механизированной колонны военной техники. Военных прививают также в Симферополе и Керчи.

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