Девелоперский портфель: Ян Лузин о составляющих успеха

Основатель холдинга – «Группа компаний «ЛУГ» Ян Лузин.

В девелоперском портфеле группы компаний «ЛУГ» в настоящее время находится более 100 проектов.

Девелопер – это лицо, которое развивает полученный объект, улучшает его характеристики и впоследствии продает.

Совокупность всех проектов, реализуемых девелопером, называется девелоперским портфелем.

Группа компаний «ЛУГ» на рынке жилищного строительства работает уже больше 25 лет, за это время мы построили более 100 домов не только в Пскове, но и в Великих Луках, Новгороде, Ленинградской области (Луга). В сфере коммерческой недвижимости компания тоже имеет неплохой опыт – 16 лет, за которые были построены 5 торговых центров, 3 бизнес-центра и 2 производственных комплекса.

В сфере коммерческой недвижимости компания тоже имеет неплохой опыт – 16 лет. Фото: Степан ОСТИНОВ

- Сейчас в нашем девелоперском портфеле находится более 100 проектов. Они представлены в нескольких сферах – это и жилая недвижимость, и коммерческие площади, и производственные объекты. Первое время мы работали в сфере жилищного строительства, но потом решили, что надо развиваться дальше. Поэтому осознанно пошли на диверсификацию нашего девелоперского портфеля и зашли в тогда новые для нас сегменты недвижимости, - отметил основатель группы компаний «ЛУГ» Ян лузин.

Секрет успеха группы компаний в совокупности многих факторов: готовности много и упорно работать для достижения целей, сплоченная команда, наличие грамотного планирования и правильные идеи.

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