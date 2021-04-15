США не будут отправлять военные корабли в Черное море

Заход американских кораблей в Черное море 14 и 15 апреля отменен Фото: Архив "КП"

Американское посольство в Анкаре сообщило турецким властям, что США больше не намерены отправлять два военных корабля в Черное море.

По данным ТАСС, два эсминца должны были войти в пролив Босфор 14 и 15 апреля и задержаться в акватории до 4-5 мая.

- В рамках нашей политики мы не высказываем предположений о возможных или будущих операциях. Мы регулярно проводим операции в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами и в соответствии с Конвенцией Монтре, - цитирует издание официального представителя Шестого флота ВМС США.

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