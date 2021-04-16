В Симферополе скоро закончится строительство приюта для бездомных животных

Фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Симферополе практически закончили строительство приюта для бездомных животных, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

- Сегодня в очередной раз посетил объект с целью проверки строительных работ, благоустройства территории. Указал на необходимость устранения недостатков, которые были выявлены в ходе первой очереди строительства этого объекта, - сказал Гоцанюк.

Кроме того, Министерству жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым, а также предприятию «Крымэнерго» и администрации Симферополя поручено подготовить всю необходимую документацию, чтобы сдать объект в эксплуатацию.

Помимо этого, по словам Гоцанюка, планируется разработать и представить «дорожную карту», чтобы передать объект в государственную собственность. Содержанием и обслуживанием приюта будет заниматься Государственный комитет ветеринарии Крыма. Поддержку приюту окажет общественная организация «Верный друг».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50