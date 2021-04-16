Житель Ялты обвинил в краже 8 тысяч рублей своего близкого друга

Сейчас обвинительное заключение уголовного дела направили в Ялтинский городской суд Фото: Архив "КП"

В Ялте местный житель решил рассказать полиции о краже в размере 8 тысяч рублей. Вину мужчина повесил на своего близкого знакомого, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как сообщает Крымское информационное агентство, показания оказались ложными, поэтому теперь мужчине придется отвечать за клевету.

- За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ, предусмотрено наказание вплоть до 2 лет лишения свободы, - отметили в ведомстве.

Сейчас обвинительное заключение уголовного дела направили в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу.

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