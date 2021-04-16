Жительница Армянска похитила и избила соперницу из ревности

Суд признал местную жительницу виновной в совершении преступлений. Фото: "КП" Архив

Ревнивая крымчанка узнала, что у нее есть конкурентка и решила наказать разлучницу собственными силами.

Как сообщили в пресс-службе Армянского городского суда, подкараулив жертву на улице, женщина набросилась на нее с кулаками. Пострадавшая стала звать на помощь и тогда женщина с помощью своих подельников усадила ее в машину, чтобы вывезти в безлюдное место.

- Протащив соперницу за волосы до подъехавшего автомобиля и погрузив ее с помощью двух иных лиц в багажник автомобиля, последняя была вывезена в безлюдное место, где после нанесения ей ревнивой женой многочисленных ударов в область лица и тела, была брошена, – говорится в сообщении.

Закончив, все трое оставили несчастную одну и уехали.

Как сообщили в суде, учитывая, что у нападавшей есть несовершеннолетние дети, а также то, что она признала свою вину, суд вынес ей наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком один год и шесть месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

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