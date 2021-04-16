Крымская студентка заняла второе место на национальном конкурсе красоты

Студенка не в первый раз приносит победу Крыму. Фото: Пресс-служба КФУ.

Студентка КФУ Диана Фурсова заняла второе место в конкурсе «Краса студенчества России» и получила титул «Вице-Краса студенчества России», сообщили в пресс-службе вуза.

В Архангельске 15 апреля прошел финал, в котором приняли участие 12 студенток из десяти регионов России.

- Я очень рада своему титулу, в восторге, впечатления огромные. Результатом довольна и ни в чем не сомневаюсь, - рассказала Фурсова.

Напомним, что Диана уже привозила в Крым победу. На всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России - 2020» она была единственной участницей конкурса, представляющей полуостров.

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