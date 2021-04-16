За два года аэропорт Симферополя стал одним из лучших в России

Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь построен за рекордные 22 месяца. Фото: Пресс-центр аэропорта «Симферополь».

В международном аэропорту «Симферополь» в 2018 году был открыт новый современный терминал, который успел к сегодняшнему дню обслужить 15 миллионов человек, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

- Первый рейс аэровокзал принял 16 апреля 2018 года, – говорится в сообщении.

Последние три года предприятие работает в современных условиях обновленного аэровокзального комплекса. Пассажиры высоко оценили новый сервис, благодаря чему аэропорт признан одним из лучших в России по качеству обслуживания, а также неоднократно получал различные премии.

- Мы не стоим на месте и постоянно совершенствуем операционные процессы, чтобы стать еще лучше, – цитирует слова генерального директора ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгения Плаксина ведомство.

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