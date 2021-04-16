Компания «Аэрофлот» откроет рейсы в Крым из 13 городов России

В этом сезоне «Аэрофлот» уже совершает прямые рейсы в Крым из Сочи и московского Шереметьево. Фото: Архив "КП"

Авиакомпания «Аэрофлот» с 28 мая начнет перевозить пассажиров по новым рейсам из 13 регионов России на полуостров в обход Москвы, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

- Новая программа полетов «Аэрофлота» в Крым из регионов в обход Москвы начнется с 28 мая с запуском рейсов из Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Казани, Сургута и Новосибирска. 29 мая откроются полеты в аэропорт Симферополь из Челябинска, Оренбурга, Сыктывкара, а 30 мая из Мурманска и Перми, – уточнили в пресс-службе.

По сравнению с прошлым годом, количество полетов возросло в семь раз – это рекорд в истории авиаперевозок.

Полетная программа на юг России будет действовать до конца сентября. По замыслу, проект должен привлечь внимание граждан страны к отечественному курорту.

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