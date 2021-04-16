ДТП в Бахчисарайском районе: 7 пострадавших, двое из них – дети

Всех пострадавших госпитализировали сразу после ДТП

Утром 16 апреля на трассе Танковое-Оборонное произошла авария, из-за которой пострадали 7 человек, двое из них – дети, сообщила КП-Крым замначальника пресс-службы УМВД России по г. Севастополю Мария Нажа

В 9 утра водитель автомобиля ВАЗ ехал по второстепенной дороге со стороны поселка Сахарная головка по направлению к поселку Черноречье. В этот момент он не уступил дорогу автомобилю Лада Ларгус, который ехал по главной дороге.

- В результате ДТП пострадали 7 человек, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте двух и пяти лет. Дети находились на заднем пассажирском сиденье без детских удерживающих устройств, - отметили в пресс-службе.

Всех пострадавших госпитализировали сразу после ДТП. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции

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