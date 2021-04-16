Экс-главу симферопольского МУПа арестовали за кражу 900 тысяч рублей

Уголовное дело возбудили после проверки прокуратуры района Фото: Архив "КП"

Жительница Симферополя, занимавшая руководящие должности, подозревается в хищении денег муниципального предприятия, сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

- По версии следствия, на протяжении трех лет, с 2016 по 2019-й год, обвиняемая, занимая руководящие должности в одном из муниципальных унитарных предприятий, заключала фиктивные договоры подряда от имени своих родственников и знакомых, используя копии их паспортов и иных личных документов, – говорится в сообщении.

Для отчета в бухгалтерию чиновница передавала подделанные акты выполненных работ по благоустройству многоквартирных домов. Украденные деньги женщина тратила на себя. Чтобы возместить ущерб, квартиру и машину обвиняемой арестовали.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя, оно на находится на рассмотрении.

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