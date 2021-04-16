Движение по улице Козлова в Симферополе перекроют из-за дорожных работ

Ограничения движения на улице Козлова должны пролиться не более двух дней. Фото: "КП" Архив

В течении двух дней будет недоступен для движения участок дороги от Старозенитной улицы до Красноармейской улицы.

- В период с 06.00 часов 17 апреля до 06:00 часов 19 апреля 2021 года на участке проведения работ по улице Козлова, (от ул. Старозенитная до ул. Красноармейская) будет запрещено движение транспорта, – сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

Автобусы №2, №7, №25, №52, №54, №99 будет ходить по улице Дмитрия Ульянова, №6 - по улице Батурина. Троллейбусы №4, №7, №9 будут объезжать по Амет-Хана Султана.

Напомним, что в этом году власти Симферополя запланировали ремонт 50 улиц города.

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