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Общество17 апреля 2021 5:43

Погода в Крыму на 17 апреля: без осадков и тепло до +15

На полуострове переменная облачность
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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В Ялте днем до +14°.

В Ялте днем до +14°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 апреля на Крымском полуострове уютный уик-энд, который прекрасно можно провести на природе.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 10 м/с. Температура воздуха +15°, - сообщили в Крымском гидромеотецентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 10 м/с. Днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 10 м/с. Днем до +14°.

Вода в Черном море + 8°...10°.

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