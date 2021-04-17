Погода в Крыму на 17 апреля: без осадков и тепло до +15

В Ялте днем до +14°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 апреля на Крымском полуострове уютный уик-энд, который прекрасно можно провести на природе.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 10 м/с. Температура воздуха +15°, - сообщили в Крымском гидромеотецентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 10 м/с. Днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 10 м/с. Днем до +14°.

Вода в Черном море + 8°...10°.

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