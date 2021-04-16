Археологи из Крыма помогают восстанавливать сирийскую Пальмиру

Возраст взорванной Триумфальной арки достигает 2000 лет. Фото: Архив "КП"

Специалисты из крымского музея «Неаполь Скифский» приняли участие в восстановлении Триумфальной арки - символа древней Пальмиры, взорванной боевиками в Сирийской Арабской Республике, сообщает ForPost.

По словам директора «Неаполя Скифского» Юрия Зайцева, работа предстоит нелегкая.

- Привычной археологии в классическом понимании там не нет. Эта арка взорвана, сейчас по бокам торчат два останца, а между ними - завал камня, - говорит археолог.

Для облегчения работы планируется в первую очередь разобрать нагромождение крупных камней по специальной методике, «нумеруя и сортируя каждый осколок».

- Видео подрыва нет, поэтому нас проконсультировали военные: как, скорее всего, это произошло, где какие части арки могут находиться. Все лежит очень компактно на территории около 150-200 квадратных метров, – добавил Зайцев.

Ученый объяснил, что первый этап работ – разведка обстановки (арку успели оцифровать), но самое сложное –только впереди.

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