Одной из главных улиц Симферополя вернут историческое название

Первое зафиксированное имя улицы Карла Маркса – Московская. Фото: Архив "КП"

Одной из центральных улиц крымской столицы - Карла Маркса - вскоре могут вернуть ее дореволюционное название, сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков на пресс-конференции.

Цеков заявил, что к апрелю следующего года улица, возможно, опять будет называться Екатерининская.

- Считаю своим важным делом возвращение дореволюционного названия улице Екатерининской, сегодня носящей имя Карла Маркса, – сказал сенатор.

Цеков добавил, что старое названия нужно вернуть и улице Шмидта (до революции – Потемкинская), и напомнил, что ранее в Симферополе были возвращены исторические названия улицам Долгоруковская (Карла Либкнехта), Александра Невского (Розы Люксембург) и Петропавловская (Октябрьская).

По его мнению, общество не против таких изменений, ведь менять прописку в срочном порядке никто не потребует.

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