Одной из главных улиц Симферополя вернут историческое название

Первое зафиксированное имя улицы Карла Маркса – Московская.
Фото: Архив "КП"
Одной из центральных улиц крымской столицы - Карла Маркса - вскоре могут вернуть ее дореволюционное название, сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков на пресс-конференции.
Цеков заявил, что к апрелю следующего года улица, возможно, опять будет называться Екатерининская.
- Считаю своим важным делом возвращение дореволюционного названия улице Екатерининской, сегодня носящей имя Карла Маркса, – сказал сенатор.
Цеков добавил, что старое названия нужно вернуть и улице Шмидта (до революции – Потемкинская), и напомнил, что ранее в Симферополе были возвращены исторические названия улицам Долгоруковская (Карла Либкнехта), Александра Невского (Розы Люксембург) и Петропавловская (Октябрьская).
По его мнению, общество не против таких изменений, ведь менять прописку в срочном порядке никто не потребует.
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