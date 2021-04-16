В Крыму хотят привить от коронавируса всех призывников

Большинство новобранцев останутся служить в Крыму. Фото: Архив "КП"

Весенний призыв в армию – время, когда необходимо уделять больше внимания профилактике COVID-19, уверен военный комиссар Республики Крым Юрий Лымарь.

- Тестирование призывников начинаем еще при прохождении ими районных призывных комиссий. И второй раз они тестируются непосредственно перед отправкой в войска, – уточнил военком.

Весенний призыв в армию в 2021 году начался 1 апреля. По его мнению, все сотрудники военкоматов уже успели привиться, теперь необходимо провести вакцинацию среди новобранцев.

- Сегодня призывник, который прибывает в войска, две недели находится на карантине. И за это время все, у кого нет противопоказаний, будут привиты, – отметил Лымарь.

Он добавил, что ни у одного призывника за прошлый год заражения не выявили.

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