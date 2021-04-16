Из-за обрушения стены на трассе Гончарное – Ялта ограничено движение

Фото: Архив КП

Из-за обрушения подпорной стены на трассе Гончарное – Ялта временно ограничили движение, сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма, сообщили в пресс-службе Крымавтодор.

- Движение на участке автомобильной дороги ограничено в связи с обрушением участка подпорной стены и края проезжей части, – уточнили в ведомстве.

Сейчас на дороге установили предупреждающие знаки. На месте работают специалисты подрядной организации ГУП РК «Крымавтодор».

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